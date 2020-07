순천시의회, 문화예술·체육진흥 특별위원회 본격적인 활동

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 순천시의회(의장 허유인)는 지난 17일 제244회 임시회 제2차 본회의를 통해, ‘문화예술?체육진흥 특별위원회(이하 문화예술특위)’ 구성 결의안과 위원 선임의 건을 통과시키고 본격적인 활동에 들어갔다.

순천시의회 문화예술특위는 ‘2023순천만국제정원박람회’ 성공 개최와 ‘동아시아 문화도시’ 완성을 위해, 지역 문화예술?체육인들의 관심과 참여를 이끌어내고 순천시의 문화예술?체육 진흥을 위한 다양한 정책 마련 및 지원 방안을 모색할 예정이다.

아울러 관련 자료조사, 지역 문화예술?체육인 토론회, 관계기관 간담회, 현장방문, 전문가 초청 강연회, 우수 정책사례 연구 등 다양한 활동을 계획하고 있다.

문화예술특위 나안수 위원장은 “문화예술?체육은 우리 시가 지속적으로 지원해 나가야 할 분야라고 생각한다”며, “지역의 문화예술인, 체육인들과 함께 품격 높은 문화예술?체육의 도시 순천을 만들기 위해 노력하겠다”고 말했다.

한편, 문화예술특위는 부위원장에 이현재 의원이 선출됐으며, 문규준, 김병권, 장숙희, 유영갑, 정홍준, 김영진, 박재원 의원 등 총 9명의 위원이 올해 7월 말부터 내년 8월 말까지 활동하게 된다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr