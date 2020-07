"프로바이오틱스 일부제품 균종 극소량·표시 미흡"

소비자원, 프로바이오틱스 15개 제품 시험·평가

[아시아경제 문채석 기자]한국소비자원은 프로바이오틱스 전 제품이 유산균, 안전성 기준을 충족했지만 일부 제품은 균종이 너무 적고 표시가 미흡하다고 22일 지적했다. 프로바이오틱스는 유산균 증식, 유해균 억제, 배변 활동 등을 돕는 건강기능식품으로, 국내 건기식 중 매출액 2위인 인기 상품이다.

소비자원이 15개 제품의 품질(균수, 균종)과 안전성, 표시 적합성 등을 시험·평가해보니 균수는 평균 200억 CFU(Colony-Forming Unit) 수준인 것으로 조사됐다. 전 제품이 식품의약품안전처가 마련한 관련 기준인 '1g당 생균 1CFU 이상'에 적합했다. CFU는 배양한 균이 자라 형성한 콜로니를 확인해 균의 숫자를 측정하는 단위다.

다만 3~19종의 균종을 함유했다는 제품의 대부분이 대표 균 1~2종에 몰려 있었다. 특히 광동제약 광동제약 009290 | 코스피 증권정보 현재가 10,250 전일대비 50 등락률 +0.49% 거래량 5,561,972 전일가 10,200 2020.07.22 12:09 장중(20분지연) close 의 '광동 장 건강엔 생유산균'은 표시한 13개 균종 중 1개 균종(비피도박테리엄 비피덤)이, 종근당의 '프로바이오틱스 유산균 19'는 표시한 19개 균종 중 1개(비피도박테리엄 롱검) 균종 극소량만 첨가된 것으로 나타났다. 두 회사는 제품 품질관리 강화 자율개선 계획을 만들어 소비자원에 답신했다.

소비자원은 미량 균종에 대한 최소 함량 기준 및 표시기준을 마련해야 한다고 제언했다. 대다수 소비자는 프로바이오틱스 균종 수가 많을수록 효과가 좋을 것으로 기대하기 때문이다. 지금은 프로바이오틱스 19개 균종을 모두 합한 총 균수 기준만 있을 뿐 개별 균종에 대한 표시·함량 기준이 없다.

일부 제품은 균수, 주의사항에 대한 표시가 미흡했다. 쿠팡주식회사의 '재로우 도필러스 이피에스'는 섭취 시 주의사항을 표시하지 않았다. 소비자원은 이에 대한 개선이 필요하다고 지적했다. 쏄바이오텍, 고려은단헬스케어, 종근당이 만든 3개 제품은 최종 판매제품에 비해 많은 균수를 표시할 수 있는 제조 시 투입균수를 동시에 표시해 소비자의 오인 가능성을 키웠다. 쿠팡, 쎌바이오텍, 고려은단, 종근당은 표시 관련 자율개선 계획을 마련해 소비자원에 회신했다.

전 제품의 안전성엔 문제가 없었다. 대장균군, 이물이 검출되지 않았다. 엔테로코커스속 균이 포함된 2개 제품도 안전성 기준에 적합한 것으로 조사됐다. 엔테로코커스속 균주는 식약처 규정에 따라 항생제 내성 유전자 및 독성 유전자가 없을 때만 사용할 수 있다.

제품 가격은 1일 섭취량 기준 217~1533원으로 최대 7배 이상이나 차이가 났다. 종근당의 '프로바이오틱스 유산균 19'가 217원으로 가장 쌌다. 에이치피오의 '덴마크 유산균 이야기', 에스더포뮬라의 '울트라 플로라 프로바이오틱스'는 1533원으로 가장 비쌌다.

한국소비자원 관계자는 "이번 시험 결과를 바탕으로 품질과 표시 개선이 필요한 제품을 만든 업체에 자율 개선을 권고했다"며 "프로바이오틱스 균종, 균종에 따른 균수 가이드라인 및 표시기준 마련을 식약처에 건의할 예정"이라고 말했다.

