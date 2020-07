고양 명지병원에 '고압산소치료센터' 문열어

[아시아경제(고양)=이영규 기자] 경기도 고양 명지병원에 고압산소치료센터가 문을 열었다. 이에 따라 응급환자에 대한 신속한 의료서비스 제공이 가능할 전망이다.

경기도는 21일 경기북부 응급의료권역 응급의료센터인 명지병원에서 '고압산소치료센터 개소식'을 가졌다고 밝혔다.

고압산소치료는 챔버(치료공간이 있는 장비) 안에서 대기압보다 2~3배 높은 고압산소를 주입하는 방식으로 다량의 산소를 체내 혈액 속에 녹아들게 해 몸 곳곳에 산소를 공급하고, 저산소증으로 나타난 여러 질환의 증상을 개선해 주는 역할을 하게 된다.

화재로 인한 급성 일산화탄소 중독이나 가스 색전증과 같은 중증 응급환자 치료에 적합한 시설이다. 도는 평상시에는 화상, 당뇨발, 뇌농양, 골수병, 버거씨병 등의 만성질환 치료에 이용할 예정이다.

도는 그동안 화재 및 가스중독 사고 발생 시 중증 응급환자에 대한 신속한 응급치료가 어려워 타 시도 응급의료기관으로 이송해 치료를 받도록 조치했다.

이에 도는 지난해 도내 응급의료기관을 대상으로 경기도 중점사업의 하나인 고압산소챔버 장비 지원 공모사업을 추진, 경기 북부지역은 명지병원을, 경기남부지역은 한림대동탄성심병원을 각각 선정했다.

명지병원 고압산소치료챔버는 다인용으로 10~12명이 동시에 산소치료를 받을 수 있다.

이용철 도 행정2부지사는 "명지병원에 운용하게 된 다인용 고압산소치료 챔버는 중증응급환자가 발생했을 경우 의료진이 함께 입실해 치료가 가능한 장비로, 경기북부권역은 물론 인근 서울경기지역까지 아우르는 큰 역할을 할 것으로 기대된다"고 밝혔다.

한편, 경기남부지역 다인용 고압산소챔버 도입은 한림대동탄성심병원에 오는 9월 중 도입된다.

