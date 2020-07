[아시아경제 김봉주 인턴기자] 21 오전 7시41분께 광주 북구 한 아파트에서 K3 승용차가 아파트 현관 출입문을 들이받았다.

이 사고로 운전자 A(29)씨가 찰과상을 입고 병원에 이송됐다.

당시 아파트 현관에 출입하던 주민이 없어 2차 피해는 발생하지 않았다.

A씨는 음주운전을 하지는 않은 것으로 조사됐다.

경찰은 A씨가 주차된 차량을 빼던 중 운전미숙으로 사고를 낸 것으로 추정하고 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

