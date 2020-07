경기도, K방역 모범 전시장 '킨텍스'에 감사패

[아시아경제(고양)=이영규 기자] 경기도가 최근 해외 전시단체, 언론으로부터 K-방역모범 전시장으로 주목받고 있는 킨텍스에 감사패를 전달했다.

이용철 도 행정2부지사는 21일 고양 킨텍스를 방문해 임창열 킨텍스 대표 등 임직원들을 격려하고, 그간의 성과와 애로ㆍ건의사항을 청취하는 시간을 가졌다.

특히 이 부지사는 이날 K-방역 우수기관 및 전시산업 분야 선도 등 세계적 전시시설로 성장한 공로로 임창열 대표에게 감사패를 전달했다.

당초 이날 감사패 전달에는 이재명 경기도지사가 방문할 예정이었다. 하지만 용인 물류센터 화재현장 방문으로 이 부지사가 대신하게 됐다.

킨텍스는 코로나19 확산으로 국내외 많은 전시회들이 취소ㆍ연기됨에 따라 선제적인 방역관리 대책을 수립ㆍ추진함으로써 국내 전시산업 피해를 최소화 하는데 주력해왔다.

전시장 4단계 출입통제, QR코드 출입관리시스템 통한 철저한 출입자 정보 관리, 마스크 및 비닐장갑 착용 의무화, 관람객 거리 유지부착선 설치, 시간당 관람객 수 관리, 전시장 내ㆍ외부 소독 및 방역, 100% 외부공기 유입 공조기 가동 등을 통해 코로나19 확산 예방에 최선을 기하고 있다.

또한 다음 달까지 킨텍스 전시장 내 비대면(Untact) '상설 화상 상담장' 설치했다.

이용철 부지사는 "앞으로 추진할 K-뉴딜에 전시산업 분야도 많은 관련이 있는 만큼 킨텍스가 계속해서 중요한 역할을 담당해 달라"고 당부했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr