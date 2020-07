'코로나19 환자' 비대면으로 생체신호 받는다

[아시아경제 황준호 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)와 같이, 감염병 환자를 돌보는 의료진의 2차 감염을 막을 수 있는 비대면 생체신호 모니터링 시스템이 개발됐다. 정부는 코로나19 확산 방지를 위해 2.5개월만에 이 시스템의 인허가를 마쳤다.

과학기술정보통신부는 코로나19 대응을 위해 지원한 '감염병 환자 비대면 실시간 생체신호 모니터링 시스템(이하 생체신호모니터링시스템)'이 보건복지부, 식품의약품안전처(이하 ‘식약처’) 등 부처 간 협력을 통해 의료기기 품목인증을 16일 획득했다고 21일 밝혔다.

이 시스템은 환자 생체신호측정장치(VDR-1000)와 환자 중앙감시장치(VMA-1000)로 구성돼 있다. 환자의 심전도, 맥파, 맥박, 호흡 및 혈압 등을 VDR-1000에서 측정하면 의료진은 VMA-1000을 통해 환자의 상태를 실시간 알 수 있다.

정부는 코로나19의 의료진 2차 감염을 최소화할 수 있다는 점에서 시험검사와 인허가 기간을 대폭 단축했다. 통상 6개월이 걸리는 과정을 범부처 합의를 통해 2개월 보름만에 마쳤다.

덕분에 이 시스템을 개발한 업체는 국내병원과 해외수출까지 나설 수 있는 기회를 잡게 됐다.

해당 중소업체는 "생체신호모니터링시스템에 대한 국내외 수요는 급속하게 증가하고 있는 상황이다. 서울대학교병원, 서울보라매병원, 국립암센터 등 국내 다수 병원에서 구매 의향을 보이고 있고, 쿠웨이트 수출을 위해 WAA 그룹과 수출 방안에 대해 협의 중에 있다"고 밝혔다. WAA는 미국(LA)에 본사를 둔 글로벌 컨설팅회사로 중동지역 네트워크를 확장하고 있다.

이 시스템을 개발한 한국전자통신연구원(ETRI) 김규형 의료IT융합연구실장은 "지난 3월 코로나19 대응을 위해 생활치료센터로 지정된 서울대병원과 함께 인재개발원(경북 문경 소재)에서 공동 연구를 해 이 시스템을개발했다"며 "바이러스성 감염병 환자관리뿐만 아니라, 병원에서의 진료업무효율화에도 기여할 것으로 보인다"고 말했다.

