교원그룹, 가수 송유빈과 '마스크' 5000장 기부

신곡 응원 영상 시청건수마다 어린이병원에 기증

[아시아경제 김대섭 기자] 교원그룹은 아이돌그룹 비오브유 소속 가수 송유빈과 함께 어린이 마스크 기부 행사를 진행한다고 21일 밝혔다.

이번 행사는 송유빈 신곡 '모든 사랑은 이처럼 따뜻한가요'를 담은 응원 영상 시청 10건마다 1개의 마스크를 적립해 어린이병원에 마스크 5000장을 기증하는 것으로 마련됐다.

교원그룹은 따뜻한 마음을 전하려는 가수의 취지에 공감해 이번 마스크 기부 전액을 지원하기로 했다. 응원 영상은 비오브유 유튜브 공식 계정을 통해 확인 가능하다. 교원그룹도 홈페이지 배너를 게재해 일반 고객들에게 해당 기부 행사를 적극적으로 알릴 예정이다.

교원그룹 관계자는 "교원그룹은 보다 넓은 범위로 사회공헌 대상을 확대하고, 지속적으로 사회적 가치를 창출해 나갈 예정"이라며 "많은 팬들의 사랑 받고 있는 송유빈의 신곡과 함께 따뜻한 마음이 널리 퍼지길 기대한다"라고 말했다.

김대섭 기자 joas11@asiae.co.kr