비싼 몸 ‘황복’, 사라진 낙동강하구로 돌아오나

부산수산자원연구소, 낙동강하구 연안에 어린 황복 10만 마리 방류

과거 1㎏ 10만원대 고가 어종 … 하굿둑 등 환경 변화로 사라져

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 어민들에게 쏠쏠한 소득을 안긴 어종이었지만 지금은 낙동강에서 사라진 황복이 수산자원 복원을 위해 부산 낙동강하구 연안에 10만 마리가 풀린다.

부산시 수산자원연구소는 22일과 28일 이틀 부산 낙동강하구 연안에 자체 생산한 황복 10만 마리를 방류한다고 21일 밝혔다.

수산자원연구소는 낙동강과 바다를 오가며 연안에 서식하는 황복의 자원복원을 위해 2018년 처음으로 시험연구를 시작해 자체 종자 생산에 성공했다.

올해는 대량생산한 건강한 황복 10만 마리를 낙동강하구 연안에 방류해 연안 수산자원 회복에 기여할 방침이다.

이번에 방류되는 어린 황복은 연구소에서 지난 5월 말 부화해 약 70일간 성장한 5cm 크기 이상의 우량종이다. 바다에서는 최대 45cm까지 자란다.

황복은 염분에 적응을 잘해 4~5월에는 강으로 올라와 자갈이 깔린 강바닥에 산란하는 특성 때문에 산란기에는 강 하구에서 주로 잡힌다.

특히 황복은 고단백·저지방·저칼로리 식품으로 각종 무기질과 비타민이 풍부해 혈전과 노화를 방지하고, 암 예방과 치료 효능도 있는 것으로 알려졌다. 숙취 해소와 간 해독에도 효능이 있고 비만, 당뇨, 간 질환을 앓는 사람들에게 식이요법으로 권장되고 있다.

황복은 복어류 중에서도 가장 비싼 어종으로 과거에는 1kg당 10만원이 넘게 팔릴 정도로 어업인 소득증대에도 크게 기여했다. 그러나 현재는 낙동강 환경변화와 하굿둑 건설 등으로 임진강 하구에서만 명맥을 유지하고 있으며, 낙동강에서는 사라진 어류 중 하나다.

강효근 부산수산자원연구소장은 “다양한 시험연구를 통해 부산 연안에서 사라진 고부가가치 어종을 자체적으로 생산하고, 건강하고 어린 물고기를 방류해 고갈된 연안자원 회복을 위해 힘쓰겠다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr