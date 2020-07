툭하면 사업 지연...주택조합 안정성 높인다

[아시아경제 유인호 기자] 지역주택조합의 발기인 자격 기준이 '주택 소유ㆍ1년 거주'로 강화된다. 주택조합의 사업 지연 등을 막기 위해 부동산개발업 등록사업자 등 업무대행자에게 법인 5억원, 개인 10억원 등 자본금 기준도 의무화한다.

국토교통부는 주택조합 조합원의 재산권 보호ㆍ사업 추진의 투명성 강화를 위해 주택조합 발기인의 자격 기준, 조합가입신청자의 가입비 예치ㆍ반환, 사업 지연 시 해산 절차 등을 내용으로 하는 '주택법 시행령' 개정안이 21일 국무회의를 통과했다고 밝혔다.

개정안에 따르면 주택조합사업의 투명성 강화를 위해 시장ㆍ군수ㆍ구청장은 주택조합의 설립인가 또는 변경인가를 한 경우 인가일, 주택 건설 대지의 위치, 토지의 사용권원 또는 소유권 확보 현황을 해당 지방자치단체의 인터넷 홈페이지에 공고해야 한다.

주택건설등록사업자, 공인중개사, 정비사업전문관리업자, 부동산개발업 등록사업자, 신탁업자 등 주택조합 업무대행자의 자본금 기준도 신설됐다.

현재 주택조합 업무대행자에 대한 자본금 기준이 없어 부실 업무 대행에 따른 사업 지연 우려가 제기돼왔다.

조합 발기인의 자격 기준도 의무화된다. 조합원 자격이 없는 다주택자 등이 주택조합 발기인으로 사업을 추진하면서 인가 후 조합원으로 참여하지 않아 조합원의 피해가 발생하고 있는 만큼 발기인도 조합원과 같이 일정한 자격 기준을 갖추도록 한 것이다.

이에 따라 지역주택조합의 발기인은 조합원 모집 신고일부터 조합설립인가일까지 주택 소유 요건을, 그리고 조합원 모집 신고일 1년 전부터 조합설립인가일까지 거주 요건을 충족해야 한다. 직장주택조합의 경우 조합원 모집 신고일부터 조합설립인가일까지 주택을 소유하고, 조합원 모집 신고일 현재 근무 중이어야 한다.

조합원 모집 광고 등에 관한 준수 사항도 강화됐다. 조합원 모집 과정에서 거짓ㆍ과장으로 조합 가입을 알선하는 등에 의한 피해를 방지하기 위해 조합원 모집 광고에 조합 명칭ㆍ사무소 소재지, 조합원 모집 신고 수리일을 포함하도록 했다.

또 시공자가 아직 선정되지 않았는데도 선정된 것으로 오해하게 하는 광고 행위 등을 못 하도록 했다.

가입비 등의 예치, 지급ㆍ반환 규정도 마련됐다. 주택조합 가입 신청자의 재산권 보호ㆍ가입비에 대한 분쟁을 예방하기 위해 모집 주체는 가입비의 예치에 관한 계약을 금융기관과 체결하고, 주택조합 가입 신청자가 가입비를 예치한 날부터 30일 이내에 청약을 철회하는 경우 가입비를 반환하도록 했다.

아울러 주택조합사업 장기화에 따른 조합원 피해를 최소화하기 위해 주택조합의 조합원 모집 신고를 하거나 조합설립인가를 받은 이후 일정 기간 사업이 지연되면 조기 사업 종결 또는 조합 해산을 할 수 있도록 했다.

이번 개정안은 오는 24일부터 시행한다. 다만 주택조합 가입 신청자의 가입비 등의 예치, 지급ㆍ반환에 관한 규정은 오는 12월11일부터 적용된다.

