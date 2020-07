에어비앤비 한국 정책부문 책임자에 고기석 씨 선임

[아시아경제 김흥순 기자] 글로벌 숙박공유 플랫폼 에어비앤비는 한국 정책부문 책임자로 고기석(사진) 씨를 선임했다고 20일 밝혔다.

에어비앤비는 고 책임자가 '누구나 어디에서든 소속감을 느끼는 세상'을 만드는 에어비앤비의 미션 달성과 국내에 공유숙박과 관련한 합리적이고 지속가능한 제도가 도입·정착될 수 있도록 정부와 협력하며 에어비앤비 정책팀을 이끌 예정이라고 설명했다.

고 책임자는 정부와 다양한 정책 분야에서 폭넓은 경험을 쌓아온 정책 전문가다. 그는 국무총리실, 대통령실, 과학기술정보통신부, 국회예산정책처 등 정부 요직을 거쳤다. 2011년부터 2015년까지는 국가지식재산위원회에서 전략기획단장을 역임했다. 지난 2월에는 한국지식재산서비스협회 회장으로 위촉됐다. 서울대 법학과 및 행정대학원을 졸업했으며 하버드대에서 정책학 석사를 마치고 박사과정을 수료했다.

고 책임자는 "우리 관광산업은 제조업 이후 새로운 성장동력을 찾고 있는 한국 사회에 커다란 기회를 마련해 줄 수 있을 것"이라며 "30년의 정책 경험과 시장 현실에 대한 이해를 바탕으로 정부의 혁신성장 구상에 적극 동참하여 관광산업의 성장과 일자리 창출은 물론 그에 따른 경제성장에 도움이 될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

