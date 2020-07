[아시아경제 이동우 기자] LG전자는 2016년 2월부터 지난해 9월까지 생산한 TV 18개 모델 파워보드를 무상 교체한다고 20일 밝혔다.

교체 대상은 약 6만 대다. LG전자는 TV 파워보드에는 전류의 노이즈를 줄이기 위한 부품을 적용하는데 특정 기간 생산된 일부 모델에서 이 부품의 성능 저하 등으로 파워보드 내 전류 증가 현상이 일어나는 것을 원인이라고 분석했다.

LG전자는 이번 발표를 통해 고객들에게 서비스 내용을 적극적으로 알려 서비스를 완료한다는 계획이다. LG전자는 서비스 홈페이지, 고객 문자메시지 발송 등을 통해 해당 제품을 사용하시는 고객들께 서비스 내용을 알리고 있다.

LG전자 관계자는 "불편을 끼쳐 드린 점 깊이 사과 드린다"며 "제품을 사랑해주시는 분들께 감동으로 보답하기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

