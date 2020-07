[아시아경제 이지은 기자] 추미애 법무부 장관이 "부동산 투전판에 법무부 장관이 침묵한다면 직무유기"라고 목소리를 높인 가운데 미래통합당 박지원 국정원장 후보 청문자문단장을 맡고 있는 김근식 경남대 교수가 "청와대 투전꾼부터 잡아들이라"고 지적했다.

김 교수는 20일 페이스북에서 "청와대에 숨어있는 상습 투전꾼들, 정부 요직에 자리잡은 전문 도박꾼들, 민주당 이름으로 당선된 국회의원 도박꾼들부터 때려잡으세요"라며 이같이 말했다.

그는 "부동산 투전판 때려잡는 게 법무장관 일일 리도 없거니와 설사 그게 법무장관 역할이라고 진짜로 확신하고 정말로 자부하신다면 똘똘한 한채랑 집 몇 채씩 갖고 있는 전문 투기꾼들부터 잡아들이셔야 한다"며 "도박 광풍 청소해야 하는 법무장관의 지엄한 '명을 거역'하지 못하게, 장관의 '지시를 잘라먹지' 못하게 당정청 부터 일벌백계로 다스리라"고 꼬집었다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr