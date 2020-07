'서울촌놈' 이시언x쌈디, 남포동 풋프린팅 보자 "우리꺼는 왜 없냐"

[아시아경제 김정호 객원기자] 쌈디와 이시언이 부산의 스타 풋프린팅에 대한 아쉬움을 드러냈다.

19일 방송된 tvN 예능 프로그램 '서울촌놈'에서는 부산의 남포동 거리를 걸으며 스타들의 풋프린팅을 함께 구경하는 모습이 공개됐다.

이날 멤버들은 함께 거리를 걸으며 여러 스타의 풋프린팅을 발견했다. 정은지의 풋프린팅을 발견하자 쌈디는 "얘가 왜 여기다 발을 꽂아놨지?"라고 의아해 했다.

이어 장혁의 풋 프린팅이 등장했다. 장혁이 "앗 이거 나다"라고 말했고, 옆에 있던 쌈디는 "일부러 이쪽으로 데려온 거 아니냐"고 말해 주변에 웃음을 안겼다. 아울러 한선화, 변우민, 정용화, 설운도 등 각 분야의 스타들이 등장하자 이시언과 쌈디는 점점 말이 없어지기 시작했다.

이승기가 이시언에게 "형한텐 연락 안왔냐"고 묻자 이시언은 "연락 한 통도 없던데?"라며 아쉬워했다. 쌈디는 "쇠 좀 녹일까"라고 말했고, 쌈디는 "우린 졌어"라고 소리쳐 웃음을 자아냈다.

이후 이시언은 멤버들에게 국제시장 곳곳을 소개했다. 이시언은 시장 한 상인과 남다른 친분을 자랑했다. 사장님은 이시언에 대해 "애 많이 먹인 아다"라며 과거를 회상했다.

이에 이시언은 "데뷔하고 나서도 인사드리러 왔었다"며 의리를 자랑했고, 사장님은 이시언이 "연예인 될 줄 알았어요?"라고 묻자 얼굴보다 매너 때문에 연예인이 될 거라고 생각했었다는 일화를 전했다. 그러면서 연신 이시언에 대해 "얼굴 보다 성격"을 밝혀 주변을 폭소케했다.

한편, 서울촌놈은 매주 일요일 오후 10시50분 방송된다.

김정호 객원기자 kim90@asiae.co.kr