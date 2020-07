'복면가왕' 지화자=김선경 "내 자식들 유승호-김수현-유아인-한소희 다 스타됐다"(종합)

[아시아경제 강혜수 기자] 19일 오후 방송된 MBC '복면가왕'에서 장미여사가 3연승을 거두며 가왕 자리를 수성했다.

이날 '복면가왕'은 장미여사의 3연승을 저지하기 위한 복면가수 4인의 2라운드 무대가 그려졌다. 2라운드 첫 무대는 살구싶내와 디스코왕의 대결이었다. 살구싶냐는 태양의 '아이 니드 어 걸'을, 디스코왕은 제시카 H.O의 '인생은 즐거워'를 선곡했다.

판정단은 디스코왕이 "전문 래퍼 같다"면서도, "제스처를 보면 트레이닝을 많이 한 아이돌 같다"는 의견을 내놨다. 이 무대는 디스코왕이 12표를 얻고 3라운드에 진출했다.

가면을 벗은 살구싶냐의 정체는 '언프리티 랩스타2' 준우승을 했던 키디비였다. 키디비는 자신의 무서운 래퍼 이미지 때문에 새로운 친구를 사귀기가 어렵다고 털어놓으며, 편견을 깼으면 좋겠다고 밝혔다.

2라운드 두 번째는 연포탕과 지화자의 대결이었다. 연포탕은 빅마마의 '여자'를, 지화자는 장혜진의 '1994년 어느 늦은 밤'을 열창했다. 신봉선은 무대를 본 후 "연포탕이 누군지 알았다. 멤버 교체가 많은 그룹이었다"고 장담했다. 이 대결은 12대 9로 지화자가 3라운드로 올라갔다.

패배한 연포탕의 정체는 1대 바나나걸 안수지였다. 안수지는 드라마 '청춘의 덫' OST를 부른 가수이기도 하다. 안수지는 "자신을 알아보는 사람이 없을거라서 고사할까 하다가 무대에 서보고 싶어서 나왔다"고 밝혔다.

3라운드는 디스코왕과 지화자가 무대를 꾸몄다. 디스코왕은 아이유의 '입술 사이'를, 지화자는 김윤아의 '봄날은 간다'를 선곡했다. 윤상은 디스코왕에게 "나한테는 새로운 발견이었다. 만약 그룹 활동을 하는 분이라면 자신이 어떤 사람이라는 것을 충분히 각인 시켰을 것"이라고 극찬했다.

3라운드는 13대 8로 지화자가 가왕 결정전에 진출하게 됐다. 가면을 벗은 디스코왕의 정체는 우주소녀 리더 엑시였다. 판정단의 채연은 1라운드때부터 엑시를 점찍기도 했다. 엑시는 "오늘을 계기로 멤버들에게 더 자랑스러운 리더가 된 것 같아서 기분이 좋다. 무거운 책임감을 가지고 멤버들을 끌고 나가겠다"고 밝혔다.

마지막 132대 가왕 결정전에서 장미여사는 송창식의 '고래사냥'을 열창했다. 판정단의 극찬 속에 장미여사는 17표를 얻고 3연승을 거뒀다.

정체를 드러낸 지화자는 '부부의 세계'에 출연했던 배우 김선경이었다. 김선경은 '부부의 세계' 출연 후 많은 분들이 유행어처럼 자기만 보면 '어머나'를 외친다고 말해 웃음을 자아냈다. 또한 자신의 아들,딸로 나오면 스타가 된다면서 유승호-김수현-유아인-한소희를 예로 들며 자부심을 드러내기도 했다.

MBC 음악 예능프로그램 '복면가왕'은 매주 일요일 오후 6시 20분에 방송된다.

강혜수 객원기자 welteboshi@asiae.co.kr