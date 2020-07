[아시아경제 이동우 기자] 한국수력원자력 한울원자력본부는 19일 낮 12시 5분께 한울원전 6호기(가압경수로형, 100kW급) PCS 카드 교체 중 오신호로 인해 원자로 냉각재 펌프가 정지함에 따라 원자로가 자동정지됐다고 밝혔다.

PCS카드는 발전소 제어계통에 신호를 전달하는 카드로, 발전소 이상 상태나 오신호 때 원자로 냉각재 펌프 등에 정지 신호를 전달하는 역할을 한다.

한수원 측은 현재 원인을 분석 중이다. 다만 이번 정지로 인한 외부 방사선 누출은 없는 것으로 알려졌다.

