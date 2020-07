정세균 국무총리가 19일 서울 정부서울청사에서 열린 코로나19 대응 중대본 회의에 참석, 모두발언을 하고 있다. 정 총리는 "8월 17일, 임시공휴일 지정과 관련해 관계부처 검토"를 지시했다./윤동주 기자 doso7@

