배우 김지우, 故 미우라 하루마 애도…"삼가 고인의 명복 빕니다"

[아시아경제 박희은 인턴기자] 배우 김지우가 일본 배우 미우라 하루마의 사망 소식에 애도를 표했다.

김지우는 19일 인스타그램에 4년 전 뮤지컬 '킹키부츠' 공연 후 우연히 미우라 하루마를 만난 적 있다고 밝히며 고인을 향한 애도를 전했다.

김지우는 "4년 전 '킹키부츠' 로렌으로 신나게 공연을 끝내고 대기실에 들어왔는데 어디선가 본 듯한 남자 한 분이 들어오셨다. 어디서 봤더라. 아! 일본에서 공연한 '킹키부츠'에서 롤라 역할을 찰떡같이 소화하던 미우라상. 각종 드라마 영화에서 워낙 활약을 펼치고 있던 터라 나 역시도 잘 알고 있었던 미우라 하루마 배우였다"고 했다.

이어 "반가운 마음에 인사도 나누고 짧은 일본어 실력으로 공연 재미있게 보셨냐고 나의 서투른 질문에 수줍으신듯 '최고였다'고 엄지손가락을 치켜세워주었다"고 당시를 회상했다.

그는 "다른 언어 다른 나라에서 공연을 하고 있지만 같은 마음으로 킹키부츠를 공연하고 있고 또 공연을 사랑하고 있다는 마음을 충분히 느낄 수 있었기에 괜히 마음이 따뜻해지고 뿌듯했었다"고 했다.

그러면서 "기사를 보고 믿고 싶지 않았는데 왠지 허전해짐에 잠이 안 오는 새벽"이라며 "삼가 고인의 명복을 빕니다"라고 애도를 표했다.

앞서 18일 일본 언론의 보도에 따르면, 미우라 하루마는 이날 도쿄 미나토구 자택에서 사망한 채 발견됐다. 향년 30세였다. 이에 국내 포털사이트에서도 실시간 검색어 1위에 오르는 등 국내에서도 추모 물결이 이어졌다.

1990년생인 미우라 하루마는 NHK 드라마 '아구리'로 데뷔했다. 이후 영화 '연공: 안녕 사랑하는 모든 것', '고쿠센-더 무비', '너에게 닿기를', '은혼2: 규칙은 깨라고 있는 것' 등에 출연하며 국내 팬들에게도 이름을 알렸다.

다음은 김지우 인스타그램 전문.

4년 전…. '킹키부츠' 로렌으로서 신나게 공연을 끝내고 대기실에 들어왔는데 어디선가 본 듯한 남자 한 분이 들어오셨다. 어디에서 봤더라....아!!!!!!! 일본에서 공연한 킹키부츠에서 롤라 역할을 찰떡같이 소화하던 미우라상!!!

각종 드라마 영화에서 워낙 활약을 펼치고 있던 터라 나 역시도 잘 알고 있었던 '미우라 하루마' 배우였다. 반가운 마음에 인사도 나누고 짧은 일본어 실력으로 공연 재미있게 보셨나는 나의 서투른 질문에 수줍으신 듯 '최고였다'고 엄지손가락을 치켜 세워 주었다

다른 언어, 다른 나라에서 공연을 하고 있지만 같은 마음으로 킹키부츠를 공연하고 있고 또 공연을 사랑하고 있다는 마음을 충분히 느낄 수 있었기에 괜히 마음도 따뜻해지고 뿌듯했었다

친한 사이는 아니어도.. 잘 아는 사이가 아니어도... 같은 나라 사람이 아니어도....기사를 보고 믿고 싶지 않았는데.... 왠지 허전해짐에 잠이 안 오는 새벽이다.. 삼가 고인의 명복을 빕니다. R.I.P

