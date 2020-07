목마른 피부...수분 급속 충전템

[아시아경제 조유진 기자] 자외선과 냉방기의 강한 바람으로 건조해지기 쉬운 여름철에는 피부 수분 보충에 세심한 신경을 써야 한다. 충분한 수분 공급만으로 피부 온도를 낮추고 트러블과 노화를 예방할 수 있기 때문이다.

에이블씨엔씨 에이블씨엔씨 078520 | 코스피 증권정보 현재가 8,710 전일대비 60 등락률 -0.68% 거래량 52,095 전일가 8,770 2020.07.17 15:30 장마감 close 미샤가 최근 출시한 '수퍼아쿠아 울트라 히알론 무오일 수분앰플'은 오일이 함유되지 않은 수분 앰플로 끈적임이 적고 촉촉하다. 다양한 크기의 히알루론산 분자가 함유된 10중 히알루론산 복합체가 피부에 수분을 채워준다. 수분이 쉽게 날아가지 않도록 잡아주는 프룩토올리고사카라이드와 글루코오스, 프룩토오스 등 다당류 성분도 함유됐다.

글로벌의학연구센터에서 ‘수분에 의한 열자극 진정’, ‘수분 개선’의 인체 적용 시험을 마쳤으며 피부 자극 테스트도 완료했다. 메틸파라벤, 프로필파라벤 등 20가지 성분을 제외해 민감한 피부도 안심하고 사용할 수 있다.

연작의 ‘백년초 우질두 수분 진정 트리트먼트 토너’는 밀도 높은 수분 공급으로 사랑을 받아온 ‘백년초 우질두 수분 진정’ 라인에서 새롭게 선보인 제품이다. 백년초 선인장 추출물과 비타-랩만의 라즈베리 스템셀 성분이 피부 본연의 수분유지 능력을 활성화시켜 건조한 피부를 촉촉하게 케어해준다.

유리아쥬의 '오 떼르말 오 에센스'는 피부 속을 탄력 있게 수분을 채워 건강한 광을 선사한다. 피부 균형에 필수적인 프리바이오틱스와 내 피부와 가까운 물 유리아쥬 온천수가 결합한 ‘온천수바이옴’을 도입했다. 다양한 외부 자극으로 민감해진 피부를 보호하고 건강하게 만드는 ‘마이크로바이옴’의 안정화를 가져와 피부의 컨디션을 최적의 상태로 끌어올려준다.

스킨알엑스랩의 ‘마데세라 크림 아쿠아 베리어 젤’은 베스트셀러 ‘마데세라 크림’의 수분 젤 크림 버전이다. 고농도의 발효 세라마이드 복합체와 메도우 스위트 뿌리 추출물이 함유돼 피부 장벽 강화에 도움을 준다. 피부 보습 특허 성분인 아쿠아시리아와 씨대퍼딜 추출물이 피부에 즉각적인 수분을 공급해주고, 마데카소사이드와 병풀 추출물이 민감한 피부의 진정을 돕는다.

리얼베리어의 ‘아쿠아 수딩 젤 크림’은 수분을 가득 머금은 젤 텍스처가 건조하고 달아오른 피부에 빠르게 작용, 청량한 쿨링감을 선사한다. 사용 후 피부 온도를 -5°C 낮춰주는 피부 온도 감소 임상 테스트를 완료했다. 피부 진정에 효과적인 병풀잎수(77%)를 함유해 외부 유해 환경으로부터 지친 피부를 진정시켜준다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr