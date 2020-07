주호영 "이승만, 시장경제·자유민주주의 초석 놓았다"

[아시아경제 이지은 기자] 주호영 미래통합당 원내대표가 이승만 전 대통령에 대해 "시장경제와 자유민주주의 대한민국의 초석을 놓았다"며 후손이 이 전 대통령이 세운 대한민국의 이념을 제대로 지켜가고 있는지 자괴감이 든다고 밝혔다.

주 원내대표는 19일 종로구 이화장에서 열린 이 전 대통령 서거 55기 추모식에 참석, 추도사를 통해 "문명사적 전환기에 다양하고 큰 일을 할 수 있는 어른이 계셨던 것은 우리에게 커다란 축복이자 자랑"이라며 이같이 말했다.

그는 대한제국 말기 애국독립운동을 비롯, 이 전 대통령의 업적을 열거한 뒤 "가장 소중한 것은 시장경제와 자유민주주의 대한민국의 초석을 놓은 일"이라며 "후배, 후손들이 이 어른이 세운 대한민국의 이념과 방향을 제대로 지켜가고 있는지 자괴감이 들고 그렇게 하지 못하는 것에 대해 부끄럽고 송구스러운 마음"이라고 말했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr