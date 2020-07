화려한 조명이 감싸는 포항제철소…포항 야간 명소로 주목

포스코 포항제철소, 포항시와 손잡고 세계 최장 6km 야간 경관조명 설치

[아시아경제 황윤주 기자] 포스코 포항제철소가 지난 1일 공개한 세계 최장 길이(6km)의 야간 경관조명이 포항 내 새로운 명소로 떠오르고 있다.

포항제철소는 지난 2016년부터 포항시와 손잡고 제철소 수변공간 경관조명 리뉴얼 사업을 추진해왔다. 먼저 영일대 해수욕장 방면에서 보이는 굴뚝 모양의 형산스택(stack)부터 3파이넥스까지 3.2km 구간을 재단장했으며, 지난해에는 해도와 송도 방면에서 보이는 환경타워부터 4고로에 이르는 2.5km 길이의 형산강변 경관조명을 리뉴얼했다.

이번 공사를 통해 포항제철소는 총 3만 개의 LED 조명과 약 6km 구간을 중앙 제어하는 60km의 광케이블을 설치해 한 단계 진화된 경관을 연출했다. 제철소 경관 조명이 설치된 구간이 확대됨에 따라 영일대 해수욕장 인근뿐 아니라 해도동에서 환여동까지 18km 가량 이어지는 수변로 어디에서든 경관을 감상할 수 있게 됐다.

포항제철소 야경은 포항지역 해수욕장 개장일인 7월 1일에 맞춰 일몰 후 점등 됐으며, 매시간 정각부터 20분간 다양한 테마 조명과 음향이 어우러진 ‘포항제철소 LED Light show’를 선보인다. 포항제철소 야경은 해상 누각이 있는 영일대 해수욕장과 함께 포항 12경(景) 중 하나로 손꼽히며 불빛 쇼와 함께 앞으로 지역의 대표 관광 명소로 더욱 인기를 끌 것으로 기대된다.

[참고: 포스코 홈페이지]

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr