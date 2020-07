중국 신장자치구서 코로나19 신규 확진 13명 발생

[아시아경제 장효원 기자] 중국 신장(新疆)자치구에서 지난 18일 하루 동안 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 신규 확진자가 해외 유입을 제외하고 13명 발생한 것으로 알려졌다.

중국 국가위생건강위원회는 중국 전역에서 18일 하루 동안 신규 확진자가 16명 나왔으며 사망자는 없었다고 19일 밝혔다. 중국 본토 신규 환자는 13명으로 모두 신장에서 보고됐다. 나머지 3명은 해외 역유입 사례였다.

신장에서는 지난 17일 16명의 코로나19 신규 확진자가 나온 데 이어 전날에도 13명 발생하면서 대규모 감염이 우려되고 있다.

신장 지역의 전염원은 아직 밝혀지지 않았다. 중국 당국은 신장과 우루무치(烏魯木齊) 지역 주민들을 대상으로 대대적인 검사를 벌이고 있다.

중국 당국이 코로나19 공식 통계에 포함하지 않는 무증상 감염자는 18일 하루 동안 42명이 확인됐다.

한편 중국의 코로나19 누적 확진자는 8만3660명, 사망자는 4634명이다. 치료를 받는 환자는 251명이다.

