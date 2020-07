수출中企 위기극복에 193억 추가…"해외진출 지원"

중소벤처기업부

수출바우처사업

자사쇼핑몰육성사업

항공화물운임보전사업

[아시아경제 김대섭 기자] 중소벤처기업부는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 장기화에 따른 수출기업의 위기 극복을 위해 '수출바우처사업', '자사쇼핑몰육성사업', '항공화물운임보전사업' 등에 총 193억원을 투입해 지원한다고 19일 밝혔다.

이번 수출 활성화 자금 지원은 중소벤처기업 1390개(바우처 360개, 자사쇼핑몰 30개, 항공운임 1000개)의 해외 진출을 지원한다. 우선 수출 규모별·역량별 맞춤형 서비스를 바우처 형식으로 지원하는 135억원 규모의 수출바우처사업 참여기업을 추가 모집한다. 360여개 업체를 선정하고, 전년도 수출 실적과 단계에 따라 최대 8000만원까지 정부 보조금을 지원할 예정이다.

자사쇼핑몰육성사업은 18억원 규모로 지원된다. 정보통신기술(ICT)을 활용한 비대면 수출을 활성화하고 글로벌 전자상거래 시장 진출을 지원하기 위해 자사 쇼핑몰을 보유한 5대 유망소비재 기업을 대상으로 홍보와 마케팅 비용을 지원한다. 30개 업체를 선정할 계획이며 온라인 수출 성장단계에 따라 사업비의 70% 이내에서 최대 1억원까지 지원한다.

또 코로나19로 인해 급등한 항공 물류비를 지원하는 항공운임보전사업도 추가로 시행한다. 40억원을 투입하며 1000개 업체를 모집할 예정이다. 올해 7~8월 두 달간 항공배송을 이용해 수출이 진행된 건에 대해 해외 배송비의 30%(평균보조율), 최대 500만원을 지원한다.

노용석 중기부 글로벌성장정책관은 "코로나19의 장기화에 따른 수출기업의 애로 해소를 통해 기업들이 새로운 활로를 찾을 수 있도록 다양한 지원시책을 마련했다"며 "앞으로도 중소기업들의 수출 애로 해소 등에 실질적인 도움이 될 수 있는 다양한 해외 진출 지원을 계속하겠다"라고 말했다.

김대섭 기자 joas11@asiae.co.kr