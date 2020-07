G20재무장관, 올해 최빈국 채무 상환 유예 촉구

경제 활성화 위해 정책 수단 활용하겠다는 입장 확인

디지털 세금 이견 해소 위해 노력

[아시아경제 나주석 기자] 주요 20개국(G20) 재무장관들은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대유행 등을 들어 채권국들이 세계 최빈국에 대한 채무 상환 유예 계획 이행에 나서줄 것을 촉구했다.

18일(현지시간) G20 재무장관들은 화상 회의를 통해 G20 재무장관 및 중앙은행 총재 화상 회의를 연 뒤 공동성명을 통해 채권국들의 채무 상환 유예 계획의 완전하고, 투명한 준수를 요구했다. 앞서 G20 재무장관은 4월 회의를 열어 세계 최빈국의 부채 상환 의무 일시 유예에 합의하고, 최빈국의 채무 상환 유예를 결정했다.

G20 재무장관들은 코로나19 대유행과 세계 경제 활성화를 위한 정책 수단을 활용해 협력하겠다는 점도 강조했다. 이들은 "국민의 생명과 일자리, 소득을 보호하며 세계경제 회복과 금융 시스템 회복 탄력성을 위해 모든 정책수단을 활용하기로 했다"고 전했다.

데이비드 맬패스 세계은행(WB) 총재와 크리스탈리나 게오르기에바 국제통화기금(IMF) 총재도 이날 최빈국에 대한 채무 상환 유예 조치가 절실하다고 강조했다.

독일은 이 회의에서 국제통화기금(IMF) 빈곤 감축·성장 기금(PRGT)에 장기 대출방식으로 빈국 지원을 위해 30억유로(4조1300억원)을 지원하겠다고 밝혔다.

이외에도 G20 재무장관들은 디지털 서비스 세금에 대한 이견 해소를 위해 노력하고 있다는 점도 밝혔다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr