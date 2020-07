美 '흑인 인권운동가' 존 루이스 의원 타계

[아시아경제 임혜선 기자] 미국에서 1960년대 흑인 인권운동을 이끈 존 루이스 민주당 하원의원이 17일(현지시간) 타계했다고 주요 외신이 보도했다. 향년 80세.

루이스 의원은 마틴 루서 킹 목사와 함께 1960년대 흑인 인권운동을 이끈 '6명의 거물 운동가' 가운데 한 명이다. 루이스 의원은 학교와 버스, 식당 등에서 흑인과 백인을 분리할 수 있도록 규정한 '짐 크로 법' 반대 투쟁에 앞장섰다. 그는 학생운동단체인 학생비폭력조정위원회(SNCC) 설립에 참여했다. 흑인들의 출입을 금지한 식당 앞에서 연좌 농성도 벌였다. 또 그는 1965년 앨라배마주(州)에서 벌어진 셀마 행진을 이끌었다.

루이스 의원은 인도의 독립운동가 마하트마 간디에게 영향을 받아 '비폭력 저항정신'을 강조했다. 그는 회고록에서 "면전에 대고 욕을 해도, 침을 뱉어도, 담뱃불로 지져도 상대방 또한 피해자일 수 있다"면서 "용서해야 한다"고 말했다.

이후 루이스 의원은 1981년 조지아주 애틀랜타 시의원으로서 정계에 뛰어들었다. 1986년 조지아주 하원의원으로 당선된 이후에는 20여년간 사회적 약자를 대변하는 데 힘썼다. 2006년에는 민주당 하원 원내 수석 부총무를 맡기도 했다. 또 그는 2011년 버락 오바마 대통령에게 민간인에게 주는 최고의 훈장인 자유훈장(Medal of Freedom)을 받았다. 루이스 의원은 지난해 12월 자신이 췌장암 4기라고 밝힌 바 있다.

