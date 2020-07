'편스토랑' 장민호 "가수 24년차…어머니는 내가 나오는 프로그램에 울컥하셔"

[아시아경제 박희은 인턴기자] 24년차 가수 장민호가 무명시절을 회상했다.

17일 방송된 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'에서는 대세로 떠오른 가수 장민호의 무명 시절 이야기가 공개됐다.

이날 오랜만에 KBS를 방문해 이곳 저곳을 걷던 장민호는 신인시절부터 친하게 지낸 가수 금잔디를 만나 노래를 부르며 즐거운 시간을 보냈다.

이어 장민호는 KBS의 명물인 구름다리를 건넜다. 이곳에서 그는 '스펀지', '위기탈출 넘버원', '출발 드림팀', '전국 노래자랑', '가요무대' 등 자신이 출연했던 KBS 프로그램들을 떠올리며 추억에 잠겼다. 그는 ‘스펀지’에서는 개구기를 낀 실험맨으로, ‘위기탈출 넘버원’에서는 계곡에서 사망하는 역할로 등장했다.

특히 장민호가 기억한 KBS 프로그램은 '전국 노래자랑'과 '가요무대'였다. 그는 2013년 처음으로 출연했던 '가요무대'에 대해 "첫 출연 3~4일 잠을 못 잤다. 아이돌 출신이라는 주홍글씨가 따라다녔기 때문에, 섣불리 트로트를 시작한 것이 아니라 정말 트로트를 좋아해서 나왔다는 걸 (트로트) 선배님들께 보여드리고 싶었다"고 털어놨다.

최근 '가요무대'에 다시 출연했다는 장민호는 "울컥했다. 엔딩에 내 노래를 부를 수 있게 해주셨다"고 감회를 전했다.

그러면서도 "어머니가 영상으로 찍으셨다. 내가 24년 차다. 요즘 어머니는 내가 나오는 어떤 프로그램을 봐도 울컥하신다. 지금은 너무 좋아하신다"고 털어놨다.

이어 장민호는 '내 생애 마지막 오디션' 강승연PD와 마주쳤다. 과거 '내 생애 마지막 오디션'에 출연했던 장민호는 부상 투혼 끝에 아버지 기일에 최종 우승을 거머쥐었다. 덕분에 '유희열의 스케치북'에 출연하기도 했다. 장민호의 이야기에 '편스토랑' 식구들은 "진짜 대단하다"며 장민호에게 놀라움과 감탄을 표했다.

박희은 인턴기자 aaa341717@asiae.co.kr