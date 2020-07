뮤지컬 '신비아파트 시즌3' 다음 달 비대면 공연

"무료한 일상 보내고 있을 어린이들에게 새로운 활력소 될 것"

가족 뮤지컬 ‘신비아파트 뮤지컬 시즌3: 뱀파이어왕의 비밀’ 2차 앙코르 공연이 비대면으로 진행된다. 16일 CJ ENM에 따르면, 이 공연은 다음 달 7일부터 23일까지 유니버설아트센터에서 펼쳐진다. 이 가운데 6일과 13일, 20일 오후 8시 무대는 관중 없이 라이브 공연으로 생중계된다. CJ ONE 모바일 앱, 카카오TV, KT 올레tv, 티빙 모바일 앱·스마트TV·PC에서 유료로 시청할 수 있다. 시청권은 CJ ONE과 멜론티켓에서 16일, KT 올레tv에서 17일, 티빙 모바일 앱에서 27일부터 판매한다.

‘신비아파트 뮤지컬 시즌3: 뱀파이어왕의 비밀’은 신비와 친구들이 주민들이 갑자기 쓰러지는 기괴한 사건의 원인을 찾고자 흡혈귀에 맞서는 이야기를 그린다. 지난해 7월 초연에서 평균 객석 점유율 98%를 기록하며 흥행했다. 관계자는 “지난 3월 방영한 ‘신비아파트 고스트볼 더블X: 6개의 예언’의 신규 캐릭터들도 등장한다”며 “한층 진화한 영상 효과와 커튼콜 신곡도 함께 선보일 예정”이라고 했다. 이어 “외부 활동이 제한돼 무료한 일상을 보내고 있을 어린이들에게 새로운 활력소가 되길 기대한다”고 했다.

