7월 16일 코스닥, 6.22p 내린 775.07 마감(0.80%↓)

2020년 07월 16일 코스닥 지수는 6.22p (0.80%) 하락한 775.07로 마감했습니다.

금일 코스닥 주요 상승 종목은 에이프로 에이프로 262260 | 코스닥 증권정보 현재가 56,100 전일대비 12,900 등락률 0.00% 거래량 4,025,818 전일가 2020.07.16 15:30 장마감 close , 동아화성 동아화성 041930 | 코스닥 증권정보 현재가 8,810 전일대비 2,030 등락률 +29.94% 거래량 19,436,796 전일가 6,780 2020.07.16 15:30 장마감 close , 진매트릭스 진매트릭스 109820 | 코스닥 증권정보 현재가 17,750 전일대비 3,650 등락률 +25.89% 거래량 8,056,999 전일가 14,100 2020.07.16 15:30 장마감 close 이며, 코스닥 주요 하락 종목은 바른손이앤에이 바른손이앤에이 035620 | 코스닥 증권정보 현재가 1,740 전일대비 190 등락률 -9.84% 거래량 22,133,027 전일가 1,930 2020.07.16 15:30 장마감 close , 엘오티베큠 엘오티베큠 083310 | 코스닥 증권정보 현재가 14,200 전일대비 1,600 등락률 -10.13% 거래량 1,035,266 전일가 15,800 2020.07.16 15:30 장마감 close , 마이크로텍 마이크로텍 227950 | 코스닥 증권정보 현재가 3,140 전일대비 220 등락률 -6.55% 거래량 2,362,077 전일가 3,360 2020.07.16 15:30 장마감 close 입니다.

