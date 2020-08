[아시아경제 박지환 기자] 바른손이앤에이 바른손이앤에이 035620 | 코스닥 증권정보 현재가 1,415 전일대비 105 등락률 -6.91% 거래량 1,419,903 전일가 1,520 2020.08.20 15:19 장중(20분지연) 관련기사 7월 16일 코스닥, 6.22p 내린 775.07 마감(0.80%↓)바른손이앤에이, 검색 상위 랭킹... 주가 -5.96%[특징주] 바른손, 모더나 백신 개발 기대감…2거래일 연속 상승 close 는 정우식 대표가 일신상의 사유로 사퇴함에 따라 기존 정우식·곽신애 대표 체재에서 박진홍·곽신애 대표 체재로 변경한다고 20일 공시했다

