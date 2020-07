17일 국회의원회관 제2 소회의실

[아시아경제 호남취재본부 이건주 기자] 김윤덕 전북 전주시갑 의원이 국토교통부과 공동으로 오는 17일 오후 2시 국회의원회관 제2 소회의실에서 ‘포스트 코로나, 이동의 패러다임을 전환하다’ 라는 주제로 정책 포럼을 개최한다.

16일 김 의원실에 따르면 교통 정책 전문가로 알려진 김경석 공주대학교 교수가 좌장을 맡고, 황기연 홍익대학교 도시공학과 교수와 이재훈 한국교통연구원 연구위원이 주제를 발표할 예정이다.

이번 포럼에서는 ‘코로나19’로 인한 사회적 거리 두기로 대중교통 수요가 급감하고, 자가 및 공유 차량 이용이 증가하고 있으며, 코로나 이후에도 이러한 현상이 지속될 것으로 예측됨에 따라 향후 교통 분야 연구개발의 전략적 추진방안을 모색하는 자리가 될 전망이다.

