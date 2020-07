'그랜드 마스터' 유문수 기아차 부장, 누적 4000대 판매 달성

[아시아경제 우수연 기자]유문수 기아자동차 운정지점 영업부장이 16일 누적 판매 4000대의 기록을 달성하며 기아차 '그랜드 마스터'에 올랐다.

'그랜드 마스터'는 기아차에 근무하며 누적 판매 4000대를 달성한 우수 영업직 직원에게 기아차가 부여하는 상으로, 직전까지 단 12명만이 이름을 올렸을 정도로 달성하기 어려운 기록이다.

13번째 그랜드 마스터가 된 유 부장은 1990년 기아차에 입사해 연평균 약 140대를 판매하며 입사 30년 만에 누계 4000대를 돌파했다. 이날 기아차는 유 부장에게 상패와 포상 차량 K9을 수여했다.

유 영업부장은 "다양한 모임과 봉사활동에 진정성 있게 참여하며 한번 맺은 인연의 끈은 절대 놓지 않으려고 노력했다"며 "경쟁사의 상품성 파악을 토대로 당사 차량의 장점을 깊이 있게 도출해 고객들에게 어필했던 것도 도움이 됐다"고 판매 비결을 밝혔다.

한편, 기아차는 영업 일선에서 최선을 다하는 직원들을 격려하고 건강한 판매 경쟁을 유도하기 위해 장기 판매 명예 포상 제도와 스타 어워즈 등 다양한 포상 제도를 운용하고 있다.

장기 판매 명예 포상 제도는 누계 판매 2000대 달성 시 '스타', 3000대 달성 시 '마스터', 4000대는 '그랜드 마스터', 6000대 '그레이트 마스터' 칭호와 함께 부상을 수여하는 제도다. 동시에 기아차는 연간 판매 우수 직원을 선정해 시상하는 '기아 스타 어워즈'도 매년 개최하고 있다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr