거창군수, 중형마트 대표자 소통간담회 개최

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경남 거창군은 거창소도매유통협의회장, 시장번영회장과 관내 13개 중형마트 대표 등 20여명이 참석해 중형마트 대표자와 간담회를 개최했다고 14일 밝혔다.

이번 간담회는 거창전통시장과 중형마트 발전을 위해 지난 2012년 5월부터 매월 16일 자율휴업에 동참하고 있는 13개 중형마트 대표를 격려하고, 전통시장과 중형마트가 상생할 수 있는 유통환경 조성과 지역경제발전 방안을 논의하기 위해 마련됐다.

이날 간담회는 자율휴업에 대한 취지 설명과 대표자 소개, 애로사항 및 건의 등 순서로 진행됐다.

구인모 군수는 “코로나19로 인해 소상공인과 전통시장 상인들이 힘든 시기에 시장과 소상공인의 상생발전을 위해 자율휴업에 적극적으로 동참해 주신데에 감사드린다”고 했다.

이어 “군은 거창형 긴급재난지원금과 소상공인 긴급재난지원금, 거창사랑상품권 추가 발행 등 다양한 지원정책을 시기적절하게 추진해 코로나19를 극복하고 지역경제 활성화에 최선을 다할 것”이라고 말했다.

영남취재본부 강샤론 기자 sharon79@asiae.co.kr