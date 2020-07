한국기자협회 "이해찬, 저속한 비어로 기자 모욕"

[아시아경제 허미담 기자] 이해찬 더불어민주당 대표가 지난 10일 고(故) 박원순 서울시장 빈소에서 기자에게 과격한 언행을 해 논란인 가운데 한국기자협회가 13일 이 대표의 사과를 촉구했다. 앞서 이 대표는 고인에 대한 성추행 의혹을 물어본 기자를 향해 "xx자식"이라는 말을 해 논란이 됐다.

기자협회는 이날 발표한 성명에서 "이 대표와 故 박원순 시장은 40년 지기로 우정을 쌓아 왔다고 한다. 그만큼 이 대표의 슬픔이 클 것이라는 것을 모르는 바 아니다"고 말문을 열었다.

이어 "그러나 이 대표는 집권당을 대표하는 공인이다. 기자의 질문에 사적 감정을 개입시켜 과격한 언행으로 대응하는 것은 분명 적절치 못한 처사였다"고 지적했다.

그러면서 기자협회는 "고인에 대한 명예회복 차원에서라도 당에서 진행되고 있는 상황에 대해 사실 그대로 밝히면 될 일이었다"며 "저속한 비어를 사용하면서 취재 기자에게 모욕을 준 것은 기자들에 대한 명예를 훼손한 것이자 또 다른 비하 발언"이라고 목소리를 높였다.

앞서 지난 10일 이 대표는 박 시장에 조문을 마치고 나온 뒤 취재진이 "고인에 대한 의혹이 불거졌는데 당 차원에서 대응할 계획이 있느냐"고 묻자, "그건 예의가 아니다. 그런 것을 이 자리에서 예의라고 하느냐"며 언성을 높였다. 이어 해당 기자를 노려보며 "최소한도 가릴 게 있고…"라고 하다가 혼잣말로 "××자식 같으니라고"라고 말해 논란이 됐다.

한편 이 대표는 강훈식 민주당 수석대변인을 통해 13일 오후 "예기치 못한 일로 시정 공백이 생긴 것에 책임을 통감한다. 피해를 호소하는 여성의 아픔에 위로를 표한다"는 입장을 전했다.

다음은 기자협회 성명서 전문

【 성 명 서 】

이해찬 더불어민주당 대표의 진심어린 사과를 촉구한다

이해찬 더불어민주당 대표가 지난 10일 서울대 병원 장례식장에 마련된 故 박원순 서울시장의 빈소에서 조문을 마친 뒤 기자에 대해 욕설을 해서 파장이 일고 있다.

이해찬 대표는 최근 제기된 故 박원순 시장의 성추행 의혹에 대해 “고인에 대한 의혹과 관련 당 차원에서 대응할 계획이 있느냐”고 물었던 취재기자를 쏘아본 뒤 인터뷰를 마치고 부적절한 욕설을 사용했다.

이해찬 대표와 故 박원순 시장은 40년 지기로 우정을 쌓아 왔다고 한다. 그만큼 이해찬 대표의 슬픔이 클 것이라는 것을 모르는 바 아니다. 그러나 이 대표는 집권당을 대표하는 공인이다. 기자의 질문에 사적 감정을 개입시켜 과격한 언행으로 대응하는 것은 분명 적절치 못한 처사였다.

공인에 대한 언행은 국민의 관심사다. 그리고 기자는 국민의 알권리와 사회 정의를 위해 취재하고 보도한다. 이번 취재 장소가 질문 내용에는 다소 부적절한 곳일 수도 있다. 하지만 기자가 이런 상황을 고려하면서까지 질문하는 이유는 진영이나 이념의 논리가 아닌 진실을 보도할 책무가 있기 때문이다.

이해찬 대표 또한 공인으로서 고인에 대한 명예회복 차원에서라도 당에서 진행되고 있는 상황에 대해 사실 그대로 밝히면 될 일이었다. 그럼에도 저속한 비어를 사용하면서 취재 기자에게 모욕을 준 것은 기자들에 대한 명예를 훼손한 것이자 또 다른 비하 발언에 다름 아니다.

물론 이해찬 더불어민주당 대표의 욕설과 관련해 강훈식 수석대변인이 사과를 했다. 그러나 당 대표의 잘못에 수석대변인이 사과를 한 것은 진정성이 의심받을 수 있다. 따라서 우리는 이해찬 대표의 진심어린 사과와 결자해지를 촉구한다.

2020년 7월 13일

한국기자협회

