실검에 등장한 '조세저항 국민운동'…부동산 정책 반발?

[아시아경제 허미담 기자] 정부의 부동산 대책에 분노한 누리꾼들이 '조세저항 국민운동'이라는 키워드를 검색하고 나섰다.

13일 오후 4시30분 기준 포털사이트 네이버에서는 '조세저항 국민운동'이 실시간 검색어 1위를 차지했다. 이는 6·17 부동산 대책에 반대하는 누리꾼들을 중심으로 진행된 '실검 챌린지'로 보인다. '실검 챌린지'는 인터넷 주요 포털 사이트에 특정 검색어를 반복적으로 입력해 실시간 검색어 순위에 올리는 것을 뜻한다.

지난 1일에는 '김현미 장관 거짓말', '헌법 13조2항', '6·17위헌서민피눈물' 등의 키워드가 순위권에 올랐으며, 7일에는 '문재인 지지철회', 8일에는 '소급 위헌 적폐 정부' 등이 올랐다.

현재 온라인 커뮤니티에는 "다양한 디바이스 활동", "띄어쓰기 유의", "키보드로 입력" 등의 내용이 담긴 '실검챌린지 주의사항'도 함께 퍼지고 있다.

한편 국토교통부와 기획재정부 등이 발표한 6·17 부동산 대책의 주요 골자 중 하나는 투기과열지구, 조정대상지역의 추가 지정으로 분양권 전매를 제한하고, 갭투자를 차단하는 것이다.

