익산시, 코로나 극복 공공일자리 창출 본격화

희망일자리사업 873명 단계별 투입 중

[아시아경제 호남취재본부 홍재희 기자] 전북 익산시가 코로나19 장기화에 따른 경기불황 극복과 서민경제 활성화를 위해 대규모 공공일자리 사업에 본격 돌입했다.

13일 시에 따르면 코로나19로 인해 아르바이트를 구하는데 어려움을 겪는 대학생들을 위한 ‘대학생 단기 인턴사업’과 ‘대학생 일자리 사업’을 시작했다. 지난달 말 모집을 끝낸 두 사업은 각각 3.3대1과 4.8대1의 높은 경쟁률을 기록했다.

대학생 단기 인턴은 여름방학 동안 대학생들에게 직무체험을 통해 업무역량을 강화하고 진로탐색 기회를 제공하는 사업으로 303명을 선발해 13일부터 6주간 지역 내 공공기관, 사회적 기업, 사회복지시설, 지역아동센터 등에서 인턴으로 근무한다.

또 대학생 일자리 사업은 방학기간 동안 지역 내 거주하고 있는 대학생을 대상으로 행정체험 연수를 지원하는 사업으로 올해는 코로나19로 인한 경제 위기 극복 차원에서 모집인원을 당초 40명에서 100명으로 대폭 증원했다.

시는 소득수준, 봉사활동 시간, 다자녀 우선 등의 공정한 심사를 통해 100명을 최종 선발해 13일부터 6주간 시청 주요부서에 투입, 업무 보조 등 행정 체험 연수를 실시한다.

이와 함께 시는 코로나19 장기화로 인해 실직 등 경제적으로 어려움을 겪는 취업 취약계층과 실직, 폐업 등으로 생계지원이 필요한 시민에게 기간제 일자리를 제공하는 ‘코로나19 극복 희망일자리 사업’에 총 873명을 모집했다.

지난달 26일부터 1주일간 모집한 결과 721명이 접수했고 그중 모집이 완료된 환경정비 등 분야에 이달 20일부터 근무를 시작한다. 일부 인원이 미달된 분야는 오는 15일까지 2차 모집을 실시한다.

사업 개시일 현재 만18세 이상 근로 능력이 있는 취업 취약계층, 코로나19로 인해 실직·폐업하거나 지역경제 침체로 생계지원이 필요한 시민은 누구나 신청할 수 있으며, 선정되면 약 2~4개월간 근무하면서 월 89만 원에서 179만 원을 받게 된다.

정헌율 시장은 “희망일자리사업은 가장으로서 생계를 책임지는 시민들에게 도움이 되는 만큼 주변의 어려운 이웃들이 많이 참여할 수 있기를 바란다”며 “시민 모두가 합심한다면 코로나19로 인한 어두운 그림자를 조속히 거둬낼 수 있다고 자신한다”고 말했다.

