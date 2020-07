[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대한변리사회는 13일 한국벤처캐피탈협회와 ‘지식재산(IP) 기반 벤처투자 문화 확산 및 국내 벤처투자 생태계 활성화’에 상호 협력하는 내용의 업무협약을 체결했다고 밝혔다. 협약에 따라 양 기관은 IP 전문성 강화를 위한 교육프로그램 공동개발, IP 실사 평가 가이드 공유 및 활용 등에 힘을 모은다. 특히 변리사회는 ‘IP 실사 평가 가이드’를 벤처캐피탈협회와 공유해 기업의 IP 가치평가를 제공함으로써 금융시장에서 IP 가치가 제대로 평가받을 수 있는 풍토를 정착시킨다는 계획이다. 변리사회 홍장원 회장(왼쪽 네 번째)과 벤처캐피탈협회 정성인 회장(왼쪽 세 번째) 등이 협약식 후 기념촬영을 하고 있다. 대한변리사회 제공

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr