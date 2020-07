NH투자증권, 조직개편 단행…"효율화·글로벌 역량 강화"

[아시아경제 이민지 기자] NH투자증권 NH투자증권 005940 | 코스피 증권정보 현재가 8,560 전일대비 370 등락률 +4.52% 거래량 1,234,362 전일가 8,190 2020.07.13 10:29 장중(20분지연) close 은 운용사업부 조직 효율화와 글로벌 비즈니스 역량 강화를 위해 13일 조직개편을 단행한다고 밝혔다.

NH투자증권 NH투자증권 005940 | 코스피 증권정보 현재가 8,560 전일대비 370 등락률 +4.52% 거래량 1,234,362 전일가 8,190 2020.07.13 10:29 장중(20분지연) close 은 시장환경과 규제에 따른 비즈니스 변화를 반영하고 투자 재원을 보다 효율적으로 활용하기 위해 운용사업부 조직을 효율화 한다. 상품별 별도 본부 체제인 ‘Equity파생본부’와 ‘FICC파생본부’를 ‘파생본부로 통합하고, ELS 자체헤지운용을 담당하는 ‘Equity파생운용부’와 FICC 자체헤지운용을 담당하는 ‘FICC파생운용부’를 ‘파생운용부’로 통합한다. 특히 파생본부 아래에 있는 ELS/DLS 운용부서와 세일즈부서를 함께 배치해 긴밀한 협업이 이뤄지도록 했다.

또 '글로벌사업본부'를 신설해 전체 8개 해외거점을 본부 직속으로 편제했다. 개인 및 기관 고객의 해외투자 니즈 확대에 따른 해외투자 플랫폼을 구축하고, 이머징 시장에서 사업을 확 장할 계획이다. 아울러 중장기적인 관점에서 해외사업 방향성을 수립하고 신규 비즈니스 진출을 주도하는 '글로벌사업기획부'도 신설했다.

NH투자증권 NH투자증권 005940 | 코스피 증권정보 현재가 8,560 전일대비 370 등락률 +4.52% 거래량 1,234,362 전일가 8,190 2020.07.13 10:29 장중(20분지연) close 관계자는 “점차 다양해지는 고객의 니즈와 시장환경 변화에 대응하고 업계를 선도하는 국내 대표 금융투자회사로서의 경쟁력을 강화하기 위해 이번 조직개편을 단행했다”고 밝혔다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr