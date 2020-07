성북구민 모임 ‘월곡1동 어울림’ 친환경 먹거리 제작·나눔

[아시아경제 박종일 기자] 성북구(구청장 이승로) 월곡1동 새마을문고(회장 주소영) 회원들이 주축으로 이루어진 주민 모임인 ‘월곡1동 어울림’이 9일 ‘이웃과 함께하는 건강 먹거리 나눔’ 행사를 진행했다.

이번 행사는 식생활 교육 전문 강사와 주민들이 친환경 식생활에 대한 정보를 나누고, 계절 과일로 먹거리를 만들어 지역사회 내 이웃 주민에게 나눔을 실천하기 위해 기획됐다.

이날 주민들은 정성껏 만든 친환경 레몬 청 15병을 포함하여 각종 과일 청을 지역 홀몸 어르신들에게 직접 전달하기도 했다.

월곡1동은 오는 9월에 또 한번 친환경 음식을 만들어 먹거리 만들어 이웃과 나누는 행사를 계획하고 있다.

행사에 참여한 주민 주00 씨 (43)는 “말로만 듣던 친환경 건강 먹거리로 과일 청을 직접 만들어보는 새로운 경험을 하게 돼 좋았고, 더 나아가 정성들여 만든 청을 어르신들과 나누는 뜻깊은 시간을 보내 기쁘다”며 소감을 전했다.

이승로 성북구청장은 “이웃을 위해 봉사하는 ‘월곡1동 어울림’처럼 주민들이 주도하는 행사를 적극 추진, 주민자치 역량을 키우고 일선에서 지역 주민과 나눔을 실천하는 활동이 지속되도록 힘쓰겠다”고 밝혔다.

