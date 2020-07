여권 인사들 찾은 故 박원순 빈소…"한국 시민사회 지평 여신 분"

[아시아경제 이지은 기자, 임춘한 기자] 고 박원순 서울시장의 갑작스러운 비보에 10일 여권 인사들이 줄을 지어 빈소가 있는 서울대병원 장례식장을 찾았다. 이들은 고 박 시장이 "한국 시민사회의 지평을 여신 분"이라며 고인을 추모하고 애도했다. 미투 의혹에 대해서는 '공소권이 없다'며 말을 아꼈다.

김두관 더불어민주당 의원은 이날 빈소에서 조문을 마친 후 취재진과 만나 "너무나도 할 일이 많은 분이었는데, 너무 놀랍고 참담하고 안타깝다"며 심경을 토로했다.

그는 고 박 시장에 대해 "한국 시민사회 지평을 여신 분"이라며 "가끔 만나긴 했지만, 대한민국의 어려운 사람들과 사회적 약자들을 위해서 같이 일해보자는 일을 많이 했던 기억이 난다"고 회상했다.

고 박 시장의 미투 의혹과 관련, 당 차원에서 사실관계를 확인할지 여부에 대해서는 "고인이 되셨는데 법적으로 공소권도 없는 것도 정리됐고, 언급할 말이 없다"며 말을 아꼈다.

양승조 충남지사도 조문 후 기자들과 만나 "(고 박 시장은) 우리 시민활동에서 뚜렷한 족적을 남긴 분이고, 따뜻하고 비전 있는 분"이라며 추모했다.

전현희 국민권익위원장은 "개인적으로는 존경하고, 같은 변호사로서 옛날에 업무들도 같이 많이 했던 그런 관계로 평소에 굉장히 훌륭한 분이라고 생각했는데 이런 일이 닥치니까 너무 안타깝고 너무 슬프다"며 애도했다.

미투 의혹에 대해서는 "그 부분은 제가 알지 못하는 부분"이라며 "또 고인이 되신 분이니까 가신 분의 명예를 존중해드리는 게 도리가 아닌가 생각한다. 언론도 잘 부탁드린다"고 말했다.

조희연 서울시 교육감은 조문을 마치고 기자들과 만나 "제 친구이자 동지인 고 박 시장이 너무 원망스럽다. 삶을 포기할 정도로 그렇게 자신에게 가혹한 그런 그가 원망스럽다"고 말했다.

조 교육감은 "그동안 고 박 시장을 따르고 존경하고 그가 개척해온 길에 함께 했던 많은 사람들은 어떡하라고 이렇게 (가나), 개인적으로 막막하기만 하다"며 "고 노무현 대통령, 노회찬 동지가 갔을 때 가슴에 큰 구멍이 생겼는데 이제 평생 또다른 가슴의 블랙홀을 세 개나 가지고 살아가야 할 것 같다"고 말했다.

그는 "고 박 시장과 함께 서울 교육을 꾸려온 입장에서 정말 홀로 남은 심정"이라며 "학교 현대화, 뉴딜을 포함해 많은 정책 만들고 있었는데 광야에 홀로 남은 심정"이라고 덧붙였다.

김부겸 민주당 의원은 조문을 마친 후 "유족들의 마음 상태가 위로의 말을 들을 상황도 아니"라며 "내일 모레 다시 오겠다"고 말했다. 그는 미투 의혹에 대해서는 "말씀드릴 수 없다"며 "유족들이 준비가 안 되어 있다. 죄송하다"고 강조했다. 이개호 민주당 의원도 미투 의혹과 관련해 별다른 반응을 보이지 않고 "그건 뭐…고인의 명복을 빈다"고 말을 아꼈다.

송영길 민주당 의원은 기자들의 질문에 거의 대답을 하지 못하고 침묵을 지키거나 한숨을 쉬기도 했다. 그린벨트 등 부동산 문제로 당 내 연락한 의원들이 있느냐는 질문에는 "단 한사람하고도 고민을 (나누지 않았다)"고 답하기도 했다.

이밖에도 김태년 민주당 원내대표, 김영진 민주당 원내수석부대표, 권혁기 비서실장과 김영배, 조승래, 박성준, 이형석, 김성주, 한정애, 백혜련, 한병도, 강선우, 신현영, 강은미, 배진교, 이은주, 윤영찬, 양향자 민주당 의원과 손학규 전 의원 등도 빈소를 찾았다.

