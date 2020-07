"위안부 문제 비판하던 변호사" 日 언론도 박원순 시장 사망소식 보도

[아시아경제 민준영 인턴기자] 박원순 서울시장이 10일 서울 북악산 인근 산속에서 숨진 채 발견된 가운데 일본 언론이 이를 주요 뉴스로 보도했다.

교도통신은 이날 새벽 "여당인 더불어민주당 소속으로 차기 주자 물망에 올라 있던 박 시장이 서울 시내에서 주검으로 발견됐다"라며 긴급뉴스로 보도했다.

통신은 "박 시장이 9일 오전 관저를 나선 뒤 연락이 끊긴 상태에서 저녁때 박 시장의 딸이 '유언 같은 말을 남기고 집을 나섰다'고 경찰에 신고했다"라며 "박 시장은 전 여비서로부터 성추행 혐의로 피소된 상태였다"라고 전했다.

이어 "박 시장이 지난 5월 여론조사에서 60.5%의 지지율을 얻는 등 서울 시정은 비교적 안정돼 있었다"라며 "박 시장의 사망으로 범여권에서 동요가 일고 있다"라고 설명했다.

또한 박 시장과 일본 정부와의 관계에 대해서도 "박 시장은 과거 일본군 위안부 문제로 일본 정부 책임을 일관적으로 지적해왔다"라고 언급했다.

통신은 "한국을 대표하는 시민단체인 '참여연대' 창립에 참여해 부패 정치인 낙선 운동을 벌이며 '행동파 변호사'로 불리기도 한 박 시장은 옛 일본군 위안부 문제를 놓고 일관되게 일본 정부의 대응을 비판했다"라고 전했다.

또한 "2000년에는 일본과 아시아의 시민단체(NGO)들이 도쿄에서 옛 일본군의 성폭력을 주제로 개최한 '여성 국제 전범 법정'에서 한국 측의 검사역으로 참여하기도 했다"라고 보도했다.

일본 공영방송 NHK도 박 시장의 사망 소식을 전했다.

NHK는 "박 시장은 인권변호사 출신으로 2011년 서울시장 선거에서 처음 당선돼 3기째 임기를 소화하고 있었다"라며 "인구 1000만 수도 행정을 이끌던 진보진영의 리더가 갑자기 사망해 충격이 확산하고 있다"라고 보도했다.

이어 "박 시장이 2017년 위안부 문제를 상징하는 소녀상을 좌석에 설치한 노선버스에 승차하는 '정치적 퍼포먼스'를 벌이기도 했다"라며 "진보 진영 일각에선 2022년 대선 주자 중 한 명으로 거론됐다"라고 설명했다.

요미우리신문 또한 "박 시장이 딸에게 유언 같은 말을 남긴 뒤 산에서 숨진 채 발견됐다"라는 제목으로 박 시장 사망 소식을 전했다.

이밖에도 마이니치와 아사히, 니혼게이자이 등 주요 매체들도 박 시장 사망 소식을 주요뉴스로 배치하는 등 사건에 관심을 보이고 있다.

앞서 박 시장은 이날 새벽 0시께 서울 북악산 삼청각 인근 산 속에서 숨진 채 발견됐다.

민준영 인턴기자 mjy7051@asiae.co.kr