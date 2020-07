삼성 무풍에어컨 여름 특별행사 "최대 100만원 상당 혜택"

[아시아경제 이창환 기자] 삼성전자가 장마 이후 찾아올 무더위를 앞두고 10일부터 20일까지 한시적으로 '무풍에어컨 여름 특별 행사'를 진행한다.

삼성전자는 무풍에어컨 갤러리·클래식 제품 중 행사 대상 모델을 구매하는 고객에게 최대 70만원 상당의 혜택을 제공한다.

'으뜸효율 가전제품 구매비용 환급사업' 대상 제품인 경우, 개인별 30만원 한도에서 구매 비용의 10%까지 돌려 받을 수 있어 소비자는 최대 100만원 상당의 혜택을 받게 된다.

한편 삼성전자는 냉방 면적이 56.2m2(17평형)인 무풍에어컨 클래식 모델을 에너지효율 3등급으로 새롭게 출시해 으뜸효율 대상 에어컨 라인업을 확대했다,

삼성 무풍에어컨은 직바람 없이 쾌적한 무풍냉방뿐만 아니라 하루 최대 110리터까지 대용량 강력 제습이 가능해 장마철에도 활용도가 높다.

이 행사에 대한 자세한 내용은 전국에 있는 삼성디지털프라자 등에서 확인할 수 있다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr