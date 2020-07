위메프, '위메프데이' 행사 진행…파격 타임딜 오픈

사흘 간 이슈 상품 초특가 판매

[아시아경제 김철현 기자] 위메프는 11일부터 13일까지 '위메프데이'를 열고 사흘 간 '슈퍼위메프데이', '타임딜' 코너에서 커피머신, 블루투스 이어폰 등을 파격적인 가격에 판매한다고 밝혔다.

위메프는 최근 슈퍼위메프데이 코너를 통해 고객들이 많이 찾는 상품이나 시즌 이슈 상품을 선보이고 있다. 이번 슈퍼위메프데이에서는 일리 커피머신(7만9000원), QCY T1 블루투스 이어폰(9900원) 등을 한정 수량 판매한다.

타임딜은 매일 0시, 2시 및 8시부터 저녁 10시까지 2시간마다 10번 오픈한다. 타임별 3개씩 총 90개를 특가에 판매한다. 위메프데이 할인 쿠폰 혜택은 최대 40%다. 5% 상품 쿠폰, 최대 10% 장바구니 쿠폰, 최대 25% 브랜드 쿠폰 3종을 중복 적용할 수 있다.

이 밖에 LG전자, 유한킴벌리, 오뚜기, CJ제일제당 등 총 20개 브랜드관을 열고 주요 인기 상품을 혜택가에 선보인다. 행사 마지막 날인 13일 대대적인 마스크 행사도 진행한다. '강블리 KF94 마스크', 'MB 필터 일회용 마스크', '건영 비말차단 마스크' 등 다양한 마스크를 총 1000만 장 이상 확보해 판매할 계획이다.

