"서울시장만 10년" … '대권주자'로 떠오르던 박원순 시장 끝내 숨진 채 발견

인권변호사에서 시민운동가, 최고행정가로 변신 거듭

2011년 안철수 지지로 시장 당선 … 최장수 3선 서울시장

실종 전날까지도 활발한 시정활동, 정치적 행보 준비

[아시아경제 조인경 기자] 실종됐던 박원순 서울시장이 끝내 숨친채 발견됐다. 2011년부터 무려 10년간 서울행정을 이끌어온 현직 시장이 임기 중 사망하는 사상 초유의 일이 벌어지면서 서울시정과 시민 뿐 아니라 정치권, 온 국민이 큰 충격과 혼란에 빠지게 됐다.

1956년 경남 창녕에서 태어난 박 시장은 서울 경기고를 졸업하고 1975년 서울대 법대에 입학했으나 유신체제 반대 시위에 참여하다 1학년도 채 마치지 못하고 제적당했다. 이후 단국대 사학과를 졸업하고 영국 런던 정치경제대학(LSE)에서 국제법을 공부하고 다시 귀국해 1980년 제22회 사법시험에 합격했다. 대구지방검찰청 검사에 임용됐으나 곧 사표를 내고 개업, 상당 기간 인권변호사로 활동했다.

박 시장은 1995년 시민단체인 '참여연대'의 사무처장을 맡으면서 사회운동가로 변신했다. 부정부패정치인 낙선운동부터 사법개혁운동, 소액주주운동, 예산감시 정보공개운동 등 다양한 사회참여운동을 이끌며 국내 시민운동의 새 지평을 열었다. 2000년엔 아름다운재단을 설립하고 이를 토대로 사회적기업인 아름다운가게도 열었다.

그는 2011년 오세훈 전 시장의 사퇴로 공석이 된 서울시장 후보로 급부상했다. 당시 안철수 국민의당 대표의 양보를 받아 후보 단일화에 성공한 뒤 나경원 한나라당 후보를 제치고 서울시장에 당선됐다.

이후 시민운동가 출신 서울시장답게 반값등록금과 무상급식, 비정규직의 정규직화, 청년수당, 도시재생, 사회적경제기업 협동조합 등 여러 사회혁신정책을 단행했다. 다음 지방선거에서는 정몽준 새누리당 후보를 누르고 재선에 성공했다. 2017년 19대 대선에선 더불어민주당 후보 경선에도 출사표를 던졌으나 중도 포기했고, 대신 지방선거에서 더불어민주당 시장후보로 출마해 김문수 자유한국당 후보를 제치고 3선에 성공했다.

박 시장은 2018년 서울시 최초 3선 시장이자 마지막 임기를 시작하면서 본격적으로 여권의 차기 대선후보로서 입지를 다져왔다. 특히 올해 들어선 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산에 맞서 2015년 중동호흡기증후군(메르스) 때의 방역 경험을 바탕으로 선별진료소 확대와 확진자 동선공개, 자가격리자 관리 등에 적극 나서고 신천지예수교 법인허가 취소 등 강력하고 선제적인 조치로 감염병 확산을 최소화 법인허가 취소 등 강력하고 선제적인 조치로 감염병 확산을 최소화했다는 평가를 받아 왔다. 포스트코로나 시대를 대비한다며 '전국민 고용보험' 캠페인도 내놓았다.

박 시장은 지난 6일 민선 7기 2주년을 맞아 진행한 기자간담회에서 최근의 부동산 가격 급증과 주거 문제를 해결하기 위해 대규모 공공임대주택 공급을 확대하겠다고 강조하는 등 남은 임기 시정 구상에 대해 의욕적으로 설명했다. 대선 출마에 대해서는 말을 아꼈지만 공식적인 서울시 부시장 3명 외에 2명의 특별위원장을 임명하는 등 정치적 행보를 준비하는 모습도 보였다. 실종 전날인 8일에도 오전에는 기자설명회를 열어 '서울판 그린 뉴딜' 정책을 발표하고, 저녁 늦게까지 간부들과 부동산 관련 정책을 논의했던 것으로 전해졌다.

하지만 박 시장은 9일 오전, 예정됐던 공식 일정을 모두 취소하고 시청에 출근하지 않은 채 등산복 차림으로 공관을 나섰다. 이날 오후 5시17분경 박 시장의 딸이 경찰에 박 시장의 실종 신고를 했고, 이로부터 7시간여 만인 10일 0시20분께 북악산 숙정문 인근에서 숨진 채 발견됐다.

