속보[아시아경제 김가연 기자] 서울시는 광화문 근처에 위치한 롯데정보통신에 근무하는 직장인 5명이 코로나 확진 판정을 받아 사무실이 임시 폐쇄됐다고 밝혔다.

9일 서울시에 따르면 롯데정보통신 사무실 직원 중 경기도민 1명이 6일 최초로 확진 판정을 받았다. 그 후, 경기도민 1명과 인천시민 1명, 서울 거주자 2명이 추가 확진 판정을 받아 관련 확진자가 5명으로 늘었다.

방역당국은 해당 층에서 근무하는 약 110명의 직원을 자가격리 시키고, 코로나19 검사를 진행하고 있다.

