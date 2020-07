지난 6일부터 8일까지 12개 읍·면 찾아

[아시아경제 호남취재본부 박노식 기자] 전북 임실군의회 진남근 의장이 읍·면 직원들과 소통의 시간을 가졌다.

8일 군의회 후반기 진남근 의장은 지난 6일부터 8일까지 3일간 12개 읍·면을 순회하며 행정 최일선에서 수고하는 직원들과 면담을 했다고 밝혔다.

이번 읍·면 순회 면담은 하반기 인사이동과 의회 구성에 따라 바뀐 직원과의 소통을 위해서 마련됐으며, 아무런 격식 없이 진행됐다.

진남근 의장은 “읍·면은 주민과 가장 밀접히 접촉하며 업무를 수행하고 평가를 받는 기관이다”면서 “지역의 사소한 민원에 대해서도 적극적이고 능동적으로 대처하고 의회와 적극 협의해 주민의 눈과 귀가 되어 주시길 당부한다”고 말했다.

