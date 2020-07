미국 플로리다주 길가에서 '사람 머리' 발견

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 미국 플로리다주 세인트피터즈버그에서 신원 미상의 시신 일부가 발견됐다.

7일(현지시간) 미국 ABC방송 등의 보도에 따르면 이날 오전 7시께 38번가와 31번가 교차로 부근에서 조깅을 하던 목격자는 도로변에서 '사람 머리'를 발견했다며 경찰에 신고했다.

경찰은 이틀 전인 지난 5일에만 해도 이를 발견하지 못했다는 목격자의 증언으로 미뤄 시신이 오랜 시간 방치되지는 않은 것으로 추정하고 있다.

하지만 시신은 나이나 성별, 인종 등을 확인할 수 없는 상태라고 전해졌다.

시신은 피넬라스 카운티 검시관에게 넘겨졌으며, 경찰은 신원에 대한 단서를 찾기 위해 미해결 실종 사건을 조사하는 한편 인근 숲을 수색하고 있다.

경찰은 해당 지역의 교통을 통제하고 수사에 나섰지만, 시신이 발견된 지점이 고가도로 아래인 데다 숲이 우거져있어 감시카메라에 확인된 영상도 없다고 전했다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr