[아시아경제 이창환 기자] 박정희 전 대통령의 장녀이자 박근혜 전 대통령의 이복언니인 박재옥씨가 8일 오전 별세했다. 향년 84세다.

박씨는 박정희 전 대통령과 첫째 부인 김호남 여사 슬하의 자녀다.

그의 남편은 국회의원과 유엔 주재 대사, 설악케이블카 회장 등을 지냈던 고 한병기 전 의원이다.

유족은 장남인 한태준 전 중앙대 교수, 장녀 한유진 대유몽베르CC 고문, 차남 한태현 설악케이블카 회장, 사위인 박영우 대유위니아그룹 회장 등이 있다.

빈소는 신촌세브란스병원 장례식장 특1호실에 마련됐다. 발인은 10일 오전 8시다.

