[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 8일 대전에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 3명 늘었다.

대전시에 따르면 이날 유성구 원내동에 거주하는 50대 2명(#147·148)과 서구 탄방동에 거주하는 20대(#149)가 코로나19 확진 판정을 받았다.

시는 역학조사를 통해 확진자 동선을 파악하는 중으로 동선이 파악되면 시 홈페이지에 공개할 예정이다.

