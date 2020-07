대구시, '이동식 협동로봇' 자유특구로 지정 … 글로벌 표준화 깃발

생산유발효과 2359억원, 고용유발효과 684명 기대

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] '대구 이동식 협동로봇 규제자유특구'가 6일 정세균 국무총리 주재 규제자유특구위원회의 최종 심의 결과, 제3차 규제자유특구로 지정됐다.

대구시에 따르면 이동식 협동로봇 규제자유특구는 2020년 8월부터 2024년 7월까지 에스엘㈜ 전자공장, 평화정공, 유진엠에스, 유성정밀공업, 아진엑스텍 등 18개 특구사업자가 '이동식 협동로봇'의 이동 중 작동을 허용하는 특례를 적용받아 실증할 수 있는 프로젝트다.

실증작업은 현대로보틱스, 두산로보틱스, LG전자 등 협력사업자의 로봇을 활용해 성서산업단지 일부 등 14개소(8.3㎢)의 제조·생산 현장과 비대면 서비스 현장에서 이뤄진다.

'이동식 협동로봇'(Mobile Manipulator)이란 이동식 대차 위에 협동로봇이 결합한 형태 신제품이다. 현재 작업 현장에서는 정지 상태에서만 작동이 가능하기 때문에, 이동 중에도 작동할 수 있기 위해서는 규제자유특구 지정이 필요하다.

현재 세계 각국에서는 이동식 협동로봇 시장 선점을 위해 응용연구와 표준화작업을 경쟁적으로 진행하고 있다. 우리나라에서도 특구 내 실증을 통해 이동식 협동로봇의 안전성과 효율성을 검증함으로써 기술과 제품 경쟁력을 확보하고, 실증데이터를 활용해 이동식 협동로봇의 안전기준안을 마련하기 위해 노력하고 있다.

제조·생산현장(5개소)에서 이동식 협동로봇의 이동 중 바코드 인식, 검사, 폴리싱(연마), 자세변경 등 작동을 실증함으로써 작업시간 단축을 통한 생산효율 증대와 유연한 생산공정을 구축할 수 있을 것으로 기대된다.

적용 가능한 제조·생산현장은 자동화 제조공정(자동차 램프모듈), 이송·적재공정(자동차 도어래치), 대형제품 생산공정(압력탱크), 다품종소량생산공정(부품용접), 생산물류공정(전자부품 생산현장의 물류+검사) 등이다.

대구시는 이번 이동식 협동로봇 규제자유특구 지정을 통해 참여기업의 매출증대 1767억원, 수출 1916만달러, 신규고용 384명과 국내외 로봇기업 7개사의 유치를 기대하고 있다. 특히, 지역의 경제적 파급효과로 생산유발효과 2359억원, 부가가치유발효과 642억원, 고용유발효과 684명을 추정하고 있다.

그동안 5대 미래신산업 중 하나로 로봇산업을 육성해 온 대구시는 국내 로봇산업 분야에서 경기, 서울에 이어 비수도권 1위로 성장했다. 또 현대로보틱스 등 글로벌 로봇기업 5개사와 세계 11개국 13개 클러스터가 참여하는 글로벌 로봇 클러스터(GRC)도 확보하고 있다.

권영진 대구시장은 "스마트팩토리 확대 보급과 코로나19로 인해 비대면화·디지털화가 가속화됨에 따라 대구 이동식 협동로봇 규제자유특구는 세계가 주목하는, 세계를 선도하는 초일류 로봇도시 대구의 디딤돌이 될 것"이라며 "이동식 협동로봇 규제자유특구사업이 성공적으로 추진될 수 있도록 모든 지원을 아끼지 않을 계획"이라고 강조했다.

