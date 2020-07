수협銀, 신한카드 쓰면 7.9% 금리혜택주는 적금 출시

[아시아경제 김민영 기자] Sh수협은행이 신한카드와 손잡고 최대 연 7.9% 혜택을 주는 모바일 전용 제휴적금 ‘헤이(Hey)! 친구적금’을 출시했다고 6일 밝혔다.

기본금리는 연 1.0%로 낮지만 수협은행 마케팅 동의 시 0.1포인트%, 자동이체 등 추가 조건 달성 시 0.8포인트%의 우대금리가 주어진다.

여기에 신한카드 사용조건을 충족하면 최대 6%포인트의 특별 리워드가 추가로 지급돼 적금 가입 고객은 최대 7.9% 혜택을 받을 수 있다.

적금가입 직전 6개월간 신한카드(신용) 이용실적이 없는 고객이 온라인으로 신용카드(미스터 라이프, 심플플러스, 딥 드림 플래티넘플러스)를 발급받고, 오는 11월 말까지 16만원 이상 사용하면 우대금리 형태의 특별 리워드를 받을 수 있다.

가입방법은 신한카드 홈페이지나 포털사이트에서 ‘헤이 친구적금’ 혹은 ‘수협 신한카드 적금’을 검색하면 나오는 적금이벤트 페이지에서 이벤트코드를 받은 뒤 수협은행 모바일 애플리케이션(앱) ‘헤이뱅크’에서 이벤트코드를 입력하고 적금 가입을 하면 된다.

월 최대 납입금액은 30만원이고, 가입기간은 6개월 또는 12개월 중 선택할 수 있다. 오는 9월30일까지 1인 1계좌만 가입할 수 있다.

김민영 기자 mykim@asiae.co.kr