장애인고용公-세종시교육청, 발달장애인훈련센터 운영 MOU

[아시아경제 김보경 기자] 한국장애인고용공단과 세종특별자차시교육청은 6일 '세종발달장애인훈련센터 설립 및 운영을 위한 업무협약'을 체결했다.

세종발달장애인훈련센터는 발달장애인을 대상으로 고용 연계형 직업훈련을 제공하고, 사무행정·제조실무·서비스지원 등 다양한 직무를 체험할 수 있는 10개의 직업체험관을 운영할 예정이다.

세종특별자치시교육청에서는 진로·직업교육을 담당할 전문 인력을 배치해 발달장애인들에게 다양한 서비스를 제공한다.

발달장애인훈련센터는 취업을 준비하는 청년기 발달장애인의 역량강화를 위한 직업훈련뿐만 아니라, 학령기 발달장애인에게도 다양한 직업체험 서비스를 제공하고 있다.

현재 운영 중인 발달장애인훈련센터는 서울 등 총 13곳에 이른다. 올해는 세종 등 6개 지역 개소와 함께 전국 17개 시·도에 총 19개 훈련센터가 확대 운영될 예정이다.

세종발달장애인훈련센터에는 정보화교육장, 제조 및 서비스 직업교육훈련실을 통해 전문화된 직업훈련을 제공할 계획이다.

특히 세종지역의 산업현황과 훈련수요를 반영해 사서보조, 사무행정, 린넨 및 요양보조 등 특화된 직업 체험이 가능하도록 공간을 구축한다.

조종란 공단 이사장은 "발달장애인을 위한 일자리 확대에 힘쓰고, 발달장애인이 일자리를 통한 경제적 자립을 이룰 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

